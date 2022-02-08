Dünya Hindistan’da çığ faciası: 7 asker hayatını kaybetti

Hindistan’da çığ faciası: 7 asker hayatını kaybetti

Dünya

Hindistan’da çığ faciası: 7 asker hayatını kaybetti

Hindistan’ın Arunaçal Pradeş eyaletinde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen çığ felaketinde 7 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

08 Şubat 2022, Salı 22:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hindistan’ın kuzeydoğusunda yer alan Arunaçal Pradeş eyaletindeki Kameng sektöründe geçtiğimiz pazar günü çığ felaketi meydana gelmiş, devriye gezen birçok askerin çığda kaybolduğu bildirilmişti. Bölgede devam eden arama-kurtarma çalışmaları sonucunda kaybolan 7 askerin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Yetkililer, askerlerin cenazelerinin bölgeden çıkarıldığını aktardı.

Başbakan Narendra Modi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Arunaçal Pradeş'te çığ düşmesi sonucu Hint ordusu personelinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzgünüz. Milletimize yaptıkları örnek hizmeti asla unutmayacağız. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.

Savunma Bakanı Rajnath Singh ise yaptığı açıklamada, askerlerin ailelerine taziyelerini sunarak, "Arunaçal Pradeş'teki Kameng sektöründe çığın altında kalan Hint ordusu personelinin ölümüyle derinden sarsıldık. Bu cesur askerler millete hizmet ederken hayatlarını kaybettiler. Cesaretlerini ve hizmetlerini selamlıyorum. Acılı ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.

YENİ DELHİ (İHA)

İlgili Haberler
Rus savaş gemileri, Karadeniz’e doğru yola çıktıPekin Olimpiyatları'nda sporcular aç kaldı!


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
O yuvarlak masada ne konuşulacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Masanın hangi tarafındayız?
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
İndirimler aşka geldi
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2022 Oscar Ödülleri adayları açıklandı!