Dünya Hindistan'da denizde facia: Onlarca ölü ve kayıp var...

Hindistan'da denizde facia: Onlarca ölü ve kayıp var...

Dünya

Hindistan'da denizde facia: Onlarca ölü ve kayıp var...

Hindistan'ı etkisi altına alan kasırga nedeniyle bir gemi battı. İlk belirlemelere göre, 21 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 96 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

18 Mayıs 2021, Salı 08:51 Son Güncelleme:
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Son haftalarda koronavirüs haberleri ile gündeme gelen Hindistan'da bir trajedi daha yaşandı.

Ülkeyi etkisi altına alan kasırga bir geminin batmasına neden oldu.

Bombay kıyıları açıklarında sürüklendikten sonra batan gemide 273 kişi bulunuyordu.

Gelen ilk bilgilere göre, 21 kişi hayatını kaybetti. Gemide bulunan 96 kişi ise hala kayıp

177 KİŞİ KURTARILDI

Savunma bakanlığı, devlete ait bir petrol şirketi tarafından işletilen gemiden 177 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Yetkililer balıkçılara kıyıdan uzak durmaları için megafonla uyarıda bulunuyor...

Hint donanması 96 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünün altını çizdi.

Açıklamada operasyonların 'son derece zorlu deniz koşullarında' gün boyu devam etmesinin beklendiği bilgisine de yer verildi.

SON DÖNEMİN EN BÜYÜK KASIRGASI

Kasırganın hızının saatte 185 kilometreye kadar çıktığının altını çizen uzmanlar bunun son dönemde görülen en sert kasırga olduğunu belirtiyor.

Kasırga nedeniyle yüzlerce Kovid-19 hastasının da daha güvenli bölgelere kaydırıldığı gelen bilgiler arasında.

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