Hindistan'da yaşayan bir sincap türü, boyutu ve rengi sayesinde turistleri kendine aşık ediyor. Dev sincaplar, kuyrukları da dahil olmak üzere 1 metreye kadar uzayabiliyorlar ve ağırlıkları 4 kilogramı bulabiliyor. Dev sincapların fotoğrafları, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. 39 yaşındaki fotoğrafçı Kaushik Vijayan, bir dizi çarpıcı görüntü yakalamak için sincapların doğal ortamlarına girdi. Birçok kişi, sadece dev sincapların fotoğrafını çekmek için Hindistan'a gidiyor. Malabar'da yaşayan dev sincaplar, bej ve kahverengiden turuncuya kadar rengarenk bir kürke sahipler.

Malabar sincapları, genellikle ağaçların tepesinde yaşamayı, fındık, meyve ve çiçek yemeyi tercih ediyorlar.

Dev sincaplar, gri akrabalarının aksine 6 metreye kadar zıplayabilirler.

Hindistanlı fotoğrafçı Kaushik Vijayan, 'Dev sincapların resmini gönderdiğimde sosyal medyada insanlardan gördüğüm tepki oraya gitme hevesimi artırıyor. Fotoğrafların bir kısmını sosyal medyada paylaştığım zaman birçok arkadaşım ve takipçim Malabar dev sincabı hakkında bilgi sahibi oldular ve hepsi sincaplara hayran kaldı' diyor.





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