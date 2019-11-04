Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle alınan karara göre, plaka numarası tek sayıyla biten özel araçlar tek sayılı günlerde, çift sayıyla bitenler de çift sayılı günlerde trafiğe çıkamayacak.





Hava kalitesi acil durum seviyesinde

İki hafta sürmesi planlanan yeni uygulama çerçevesinde Yeni Delhi'de her gün kayıtlı yaklaşık 1,2 milyon aracın trafiğe çıkmasının önüne geçilmesi planlanıyor.

BBC'nin haberinin göre, tek çift plaka uygulamasını ihlal eden sürücülere yaklaşık 320 TL ceza kesilecek. Plaka uygulamasından acil durum araçları, iki tekerli araçlar ve yalnız başına araç kullanan kadın sürücüler muaf tutulacak.

Yetkililer, plaka uygulaması süresince ek otobüs ve metro seferlerinin yapılacağını açıkladı.

Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentin "gaz odasına" döndüğünü ifade etti.

Hava kirliliğinin en fazla olduğu 10 şehir Hindistan'da

Başkentteki 37 hava kalitesi izleme istasyonunun tamamı hava kalitesi indeksini 400'ün üzerinde göstermiş, bazı bölgelerde bu seviye 700'ün üzerine çıkarak tehlikeli seviyeye gelmişti. Kejriwal da başkentteki hava kalitesinin son 5 yılın en düşük seviyesinde olduğuna dikkati çekmişti.

Yeni Delhi'de cuma günü hava kalitesi acil durum seviyesine düştü, kentteki öğrencilere maske dağıtıldı.

Haryana ve Pencap eyaletlerinde yakılan anızlara, Işık Bayramı Diwali Festivali sırasında yoğun olarak patlatılan havai fişekler ve yakılan kutlama ateşleri eklenince, Yeni Delhi'deki hava kalitesi çok düşük seviyeye indi.

Dünya Sağlık Örgütünün geçen yıl yayımladığı verilere göre, dünyada hava kirliliğinin en fazla olduğu 10 şehir Hindistan'da bulunuyor.

Büşra Selvi Öğütcen/AA

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