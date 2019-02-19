Hindistan’da kamyon sürücüsü düğün konvoyuna daldı: 12 ölü

Olay, Hindistan’ın Racastan eyaletinde, NH-113 karayolunda meydana geldi. Kalabalık bir düğün konvoyu yolda ilerlediği sırada, bir kamyon sürücüsü aracın kontrolünü kaybedip kalabalığın arasına daldı.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, kamyon sürücüsü kaza sonrası olay yerini hemen terk etti. Kaza alanına birçok sağlık ekibi sevk edildi. Ayrıca polis, yaralılar arasında ağır yaralanan çocukların da bulunduğunu ve ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini söyledi.

DHA