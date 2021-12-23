Hindistan'ın Pencap eyaletinin Ludhiana şehrinde bulunan mahkeme binasında henüz sebebi bilinmeyen bir patlama yaşandı.

Patlamada, 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı ve mahkeme binası hasar gördü. Yetkililer, polisin bölgeyi kontrol altına aldığını ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde olduğunu açıkladı.







