Dünya Hindistan'da korkunç anlar! Mahkeme binasında patlama!

Hindistan'da korkunç anlar! Mahkeme binasında patlama!

Dünya

Hindistan'da korkunç anlar! Mahkeme binasında patlama!

Hindistan'da bir mahkeme binasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

23 Aralık 2021, Perşembe 13:01 Son Güncelleme:
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Hindistan'ın Pencap eyaletinin Ludhiana şehrinde bulunan mahkeme binasında henüz sebebi bilinmeyen bir patlama yaşandı.

Patlamada, 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı ve mahkeme binası hasar gördü. Yetkililer, polisin bölgeyi kontrol altına aldığını ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde olduğunu açıkladı.



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