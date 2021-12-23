Hindistan'da korkunç anlar! Mahkeme binasında patlama!
Hindistan'da bir mahkeme binasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.
23 Aralık 2021, Perşembe 13:01 Son Güncelleme:
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Hindistan'ın Pencap eyaletinin Ludhiana şehrinde bulunan mahkeme binasında henüz sebebi bilinmeyen bir patlama yaşandı.
Patlamada, 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı ve mahkeme binası hasar gördü. Yetkililer, polisin bölgeyi kontrol altına aldığını ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde olduğunu açıkladı.