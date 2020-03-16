Hindistan’da koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi
Hindistan’da bir grup Hindu ise koronavirüsten korunmak için inek idarı içme partisi düzenledi. Bu kişilere göre, kutsal kabul ettikleri ineklerin idrarı koronavirüs dahil her derde deva.
16 Mart 2020, Pazartesi 09:36 Son Güncelleme:
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Hindistan’da bir grup Hindu ise koronavirüsten korunmak için tamamen bilim dışı bir yönteme başvurdu. Hindu grubu bu nedenle ‘inek idrarı içme partisi’ düzenledi. Uzmanların, inek idrarının koronavirüsü önleyebileceğine dair hiçbir kanıt olmadığını belirtmesine rağmen, etkinliğe katılım yüksek oldu. ‘Tüm Hindistan Hindu Birliği’ adlı grubun ev sahipliğinde düzenlenen partiye katılan 200 kişi, sunulan ‘inek idrarı’nı içti.
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