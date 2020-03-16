Hindistan’da koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi

Hindistan’da bir grup Hindu ise koronavirüsten korunmak için tamamen bilim dışı bir yönteme başvurdu. Hindu grubu bu nedenle ‘inek idrarı içme partisi’ düzenledi. Uzmanların, inek idrarının koronavirüsü önleyebileceğine dair hiçbir kanıt olmadığını belirtmesine rağmen, etkinliğe katılım yüksek oldu. ‘Tüm Hindistan Hindu Birliği’ adlı grubun ev sahipliğinde düzenlenen partiye katılan 200 kişi, sunulan ‘inek idrarı’nı içti.



