Hindistan’da leopar, bebeği ailesinin yanından kaçırdı

Olay, Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde yer alan Chandrapur şehrindeki bir kasabada meydana geldi.

Hindistan televizyon kanalı NDTV'de yer alan habere göre bir eve giren leopar, anne ve babasıyla birlikte uyumakta olan 9 aylık bir bebeği alıp, evin yakınındaki ormanlık alana doğru uzaklaştı.

Uyandıklarında bebeklerini göremeyen çift ise hemen orman zabıtasına durumu bildirdi.

Başlatılan arama çalışmaları sırasında ise bebeğin cesedi evinden yaklaşık 1 buçuk kilometre uzakta bulundu.

Ayrıca, orman zabıtasının leoparı yakalamak için çevreye, güvenlik kameraları ve kafesler yerleştirdiği belirtildi.

DHA