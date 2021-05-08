Dünya Hindistan'da patlama! 10 Kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da patlama! 10 Kişi hayatını kaybetti

Dünya

Hindistan'da patlama! 10 Kişi hayatını kaybetti

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletindeki kireç ocağında meydana gelen patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 11:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Andhra Pradesh eyaletinde bulunan Mamillapalli köyündeki kireç ocağında patlama meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, enkaz altında kalanların olabileceği belirtildi. Ayrıca patlamanın şiddeti nedeniyle komşu köylerde de hissedildiği ve patlamanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Küçük esnafa 'Fenomen' taktikleri
Murat Gülderen
Murat Çelik
Ruh hâlimiz nasıl, ne yapabiliriz?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
4 Mayıs 1937 Dersim
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika... ABD askeri üssüne drone saldırısı!