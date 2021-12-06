Dün yaşanan çatışmalarda protestocular, grubun kampına saldırdı. Çıkan çatışmada güvenlik güçleri bir göstericiyi katletti.

Güvenlik güçleri cumartesi gecesi isyancı sanarak en az 30 madenciyi taşıyan bir kamyona ateş açmış, 6 sivili öldürmüştü.

Askerler olaya tepki gösterip orduya ait iki aracı yakan köylülere de saldırarak 8 kişinin daha canını almıştı. Bununla birlikte bir asker de yaşamını yitirmişti.

İSTİHBARATIN ARDINDAN PLANLANDI

Adı açıklanmayan bir subay AP haber ajansına yaptığı açıklamada saldırının, Naga adlı etnik gruptan isyancıların bölgede askerlere saldırmayı planladığı istihbaratını aldıktan sonra planlandığını söylemişti.

Öte yandan konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Mon bölgesinde yaşananlara tepki gösteren 300'ü aşkın bölge sakini, Assam Tüfekleri (Assam Rifles) adlı grubun kampına dün taşlarla saldırdı. Kamp ateşe verilirken iki taraf arasında çatışma çıktı ve bir sivil daha öldürüldü.

Öte yandan bölgede süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ayrıca internete erişim durduruldu.

Mon’un en büyük kabilesi Konyak’tan Noklem Konyak, çatışmada iki kişinin de yaralandığını söyledi. Öldürülenler için bugün cenaze töreni düzenlendi.