Hindistan’da geçen hafta resmi olarak 5 tecavüz olayı yaşandı. Tecavüz edilip okul üniformasının kemeriyle boğulan altı yaşındaki çocuk ve tecavüz edildikten sonra cesedi yakılan 27 yaşındaki veteriner bunlardan ikisiydi. Gerçek rakamın çok daha fazla olduğu ise kesin. Ülkedeki tecavüz vakaları genellikle cinayetle sonuçlanınca kayıtlara geçiyor veya haberlere yansıyor. Tecavüze uğrayan kadınlar polise gitmekten korkuyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri bu tip durumlarda kadını kurban değil suçlu olarak gören ataerkil kültür. Bir diğeri ise şikayet eden kadınların korunmaması. Son dehşet haberi ülkenin kuzeyindeki Unnao’dan geldi. Bir kadın önceki gün tecavüz şikayetiyle mahkemeye giderken benzin dökülüp yakıldı. 23 yaşındaki kadın 2 gün can çekişti ve dün öldü.

Yılda 40 bin tecavüz

Yılda 40 bine yakın tecavüz vakasının kayda geçtiği Hindistan’da 2012’de sertleştirilen yasalara rağmen kadınlar adaletin yerini bulacağına inanmıyor. Eğitimsizlik, erkeği koruyan toplumsal anlayış ve siyasilerin kayıtsızlığı şiddetin devamındaki temel nedenler olarak görülüyor. Hindistan, yüzde 47 ile dünyada en yüksek çocuk evliliği oranına sahip ülke. Neredeyse her iki çocuktan biri zorla evlendiriliyor. Ayrıca ülkede çeyiz parası ödememek için kız çocuklarının canlı olarak gömülmesi de sık rastlanan bir durum.

Adalet isyanı

Hindistan’da halk tecavüz olaylarında adaletin yerini bulmamasına isyan ediyor. Bir veterinere tecavüz eden 4 kişi önceki gün kaçmaya çalıştıkları iddiasıyla polis tarafından öldürülmüştü. Halk polisleri kahraman ilan etmişti. Dün de bir çocuğa tecavüz edip öldürdüğü öne sürülen zanlı adliye getirildiği sırada avukatların saldırısına uğradı. 2 küçük çocuğa tecavüz edip öldürmekle suçlanan bir başka zanlı ise serbest bırakıldı ancak adliye önünde toplananlar şahsı dövüp ağır yaraladı.

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