Hindistan’da yolcu uçağı pistten çıkarak ikiye ayrıldı
Hindistan’da yolcu uçağı iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Olayda 16 kişi hayatını kaybederken 123 kişi yaralandı.
07 Ağustos 2020, Cuma 19:31 Son Güncelleme:
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Hindistan’da Dubai’den kalkan Air India Express’e ait yolcu uçağı Kerala eyaletindeki Karipur Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkarak ikiye ayrıldı. Uçakta 191 yolcu bulunurken, 16 kişi hayatını kaybetti, 123 kişi ise yaralandı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uçağın havalimanında bulunan 10 numaralı pistte iniş yaptığı ve pisten çıkarak ikiye ayrıldığı aktarıldı. Genel Müdürlük, iniş sırasında görüş mesafesinin 2 bin metre olduğunu ifade etti. Yetkililer, yaralıların havalimanı yakınındaki Malappuram’da bulunan hastanelere sevk edildiğini açıkladı.
İHA
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