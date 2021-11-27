Dünya Hindistan’daki Kuç Körfezi’nde iki gemi çarpıştı

Hindistan’daki Kuç Körfezi’nde iki gemi çarpıştı

Dünya

Hindistan’daki Kuç Körfezi’nde iki gemi çarpıştı

Hindistan’ın Gujarat eyaletindeki Kuç Körfezi’nde iki yük gemisi çarpıştı.

27 Kasım 2021, Cumartesi 19:41 Son Güncelleme:
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Hindistan’ın Gujarat eyaletinde yer alan ve petrol ticaretinin ana yollarından biri olan Kuç Körfezi’nde dün yerel saatle 21.30 sıralarında iki yük gemisinin çarpıştığı bildirildi. Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, körfezde çarpışan gemilerin adının Aviator ve Ancient Grace olduğu aktarılarak, Hindistan Sahil Güvenlik (ICG) devriye gemisi, kirlilik kontrol gemisi ve bir helikopterin bölgede hazır bekletildiği ifade edildi. ICG’nin olası bir petrol sızıntısını önlemek için durumu izlediği açıklandı.

Yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı kazanın, seyir hatası nedeniyle meydana geldiği düşünülüyor.

İHA

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