Hindistan’daki Nipah salgınında ölenlerin sayısı 17’ye yükseldi

Times of India’daki habere göre Hindistan'ın Kerala eyaletinde paniğe neden olan Nipah virüsü salgını nedeniyle bugün 1 kişi daha yaşamını yitirdi. Son ölümle hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, Nipah virüsünün aşısı bulunmuyor. Koruyucu önlemlerle mikroba karşı erken tedavinin hastalardaki ateşi ve hastalığın şiddetini kısmen azalttığı ancak ölümü engelleyemediği belirtiliyor.

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Nipah virüsü bulaşmış bazı insanlarda belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve kaslarda ağrı gibi belirtilerle grip benzeri bir rahatsızlık gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise belirtiler baş dönmesi, yorgunluk, bilinç değişikliklerine dönüşebiliyor. İlk defa Malezya’nın Nipah bölgesinde bir salgınla başlayan bu virüsün biyolojik silah olduğuna dair iddialar da bulunuyor.

En çok Singapur, Malezya, Hindistan ve Bangladeş’te görülen Nipah virüsü meyve yarasaları aracılığıyla taşınıyor.

AA