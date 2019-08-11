Hindistan’daki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 132’ye yükseldi

Hindistan’ın Karnataka, Gucarat, Kerala ve Maharaştra eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında son beş günde 132 kişi hayatını kaybetti.

BİRÇOK YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken birçok yol trafiğe kapatıldı.

HAVALİMANI KAPATILDI

Kerala’da en az 57, Gucarat’ta en az 22, Maharaştra ve Karnataka'da en az 27 kişinin öldüğü belirtiliyor. Eyaletin en işlek hava trafiği merkezi olan Cochin Uluslararası Havalimanı kapatıldı.

Kerala’da en az 57, Gucarat’ta en az 22, Maharaştra ve Karnataka'da en az 27 kişinin öldüğü belirtiliyor.

YENİ DELHİ (İHA)