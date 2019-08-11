Hindistan’daki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 132’ye yükseldi
Hindistan'da meydana gelen şiddetli yağmur ve toprak kaymaları nedeniyle ölü sayısının 132’ye yükseldiği belirtildi
Hindistan’ın Karnataka, Gucarat, Kerala ve Maharaştra eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında son beş günde 132 kişi hayatını kaybetti.
BİRÇOK YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken birçok yol trafiğe kapatıldı.
HAVALİMANI KAPATILDI
Kerala’da en az 57, Gucarat’ta en az 22, Maharaştra ve Karnataka'da en az 27 kişinin öldüğü belirtiliyor. Eyaletin en işlek hava trafiği merkezi olan Cochin Uluslararası Havalimanı kapatıldı.
Kerala’da en az 57, Gucarat’ta en az 22, Maharaştra ve Karnataka'da en az 27 kişinin öldüğü belirtiliyor.
YENİ DELHİ (İHA)