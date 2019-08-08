Hindistan’ın batısı ve güneyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 33’e çıktığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer ülkenin batısındaki Maharaştra eyaletinde, seller nedeniyle 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 25’e çıktığını, Karnataka eyaletinde de 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaklaşık 180 bin kişi sellerin etkili olduğu bölgelerden tahliye edildi.

Yetkililer, kaybolan en az 3 kişinin arandığını belirterek nehir taşkınları sonucu bazı yolların trafiğe kapatıldığını kaydetti. Öte yandan, selden etkilenen kentlerdeki okullarda pazartesiden bu yana eğitim verilemiyor.

AA



