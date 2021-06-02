Kara Mantar hastalığı (Mukormikoz) nedir?

Bağırsak sistemine girerek, tüm vücudu kısa sürede saran kara mantar hastalığı, öksürük ateş ve nefes darlığı gibi semptomları da beraberinde getiriyor. Mukor cinsi mantar bitkisinin neden olduğu bilinen kara mantar hastalığı solunum yoluyla bulaşabiliyor.

Mukotmikoz yani kara mantar hastalığı, mantarların neden olduğu bir tür enfeksiyondur. Yüksek ölüm (mortalite) oranıyla seyrettiği bilinen hastalık bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri etkiliyor.

Hindistan'dan sonra Mısır'da Görüldü.

Hindistan'da 200'den fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden olan kara mantar hastalığı, Hindistan'ın ardından Mısır'da ve Irak'ta görüldü. Uzmanlar hastalığın erken tedavisinin oldukça önemli olduğunu vurguluyor. Toprakta yetişen mantarlardan geçtiği bilinen hastalık, nemli ortamlarda, toprakta, gübrede yada kütük ve ağaç gibi çürümüş organikte bulunabiliyor.

Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip Hindistan bir yandan Covid-19 nedeniyle sıkıntılı günler geçirirken, Hintli doktorlar, coronavirüsü tedavi etmek için kullanılan ilaçlarda yer alan bir takım stereoidlerin hastalığı tetiklediği ihtimali üzerinde duruyorlar. Mumbai'de görevli göz doktoru Akşay Nair, geçtiğimiz günlerde BBC'ye yaptığı açıklamada, nisan ayında Kovid-19 tedavisi görmüş 40 hastada bu rahatsızlığa rastladığını belirtmişti.

Kara Mantar Hastalığı nasıl bulaşıyor?

Tedirginlik yaratan kara mantar hastalığı solunum yoluyla bulaşabildiği gibi vücuttaki kesik ya da çizik gibi alanlara temasla, mukoz bölgelerden ve gözden vücuda yerleşebiliyor.

Diyabet hastalığı, kronik rahatsızlıkları olan ve otoimmün sistemde sorunlar yaşayan kişilerde daha ölümcül olabilen hastalığın, görülme sıklığının nadir olmasına rağmen son derece yüksek bir ilerleme hızına sahip olduğu belirtiliyor. Bu nedenle fırsatçı mantar enfeksiyonları arasında yer alıyor.

Kara mantar hastalığında mantar sporları inhalasyon yoluyla vücuda girdiklerinde, vücudun ilk savunma mekanizmasını olan mononükleer fagositlerle karşılaşırlar ve fagosite edilirler ancak insan vücudunun bu savunma sisteminden kaçan mantar sporları hızla nekroz, orbita ve beyin dokularına ulaşıyorlar.

Kara Mantar Hastalığının belirtileri nelerdir?

Ateş, öksürük ve yüz ağrısı gibi korona virüs hastalığında da görülebilen semptomlarla başlayan hastalık, gözde şişme ve kızarıklık yaratabiliyor. Öte yandan birçok farklı hastalıkta da görülebilen bu semptomlar hastalığın tanısı için yeterli olmuyor. Kara mantar hastalığı yani Mukormikozun kesin tanısı kültür ve histopatoloji ile yapılabiliyor.

Öte yandan hastalığın diğer belirtileri arasında, kanlı öksükür, nefes darlığı, göğüs ağrısı, karın ağrısı, cilt enfeksiyonları ve şuur bulanıklığı gibi şikayetler de yer alıyor.

Türkiye'de Kara Mantar Hastalığı Görüldü mü?

Doktorlar, Kara Mantar Hastalığı'nın Covid-19 tedavisinde kullanılan stereoidlerle bağlantısı olduğunu söylüyor. Diyabet hastalarına daha kolay bulaştığı yönünde çok sayıda çalışma var. Öte yandan araştırmalar kara mantar hastalığında son dönemlere bir artış olduğunu gösteriyor. Covid-19 salgınının ardından, Hindistan'da görülen bu hastalığın birçok kişiyi öldürmesiyle tedirginlik arttı ancak şuan için Türkiye'de bildirilmiş bir kara mantar hastası yok. Bulaşma hızı yüksek olan Kara Mantar hastalığı aslında yeni değil ancak yapılan araştırmalar son dönemde hastalığın artış gösterdiği yönünde bilgiler içeriyor.





















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