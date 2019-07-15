Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nden (ISRO) yapılan açıklamada, fırlatma sisteminde teknik bir aksaklık gözlemlendiği, Chandrayaan-2 aracının fırlatılmasının önlem olarak iptal edildiği belirtildi. Açıklama, fırlatma için yakın zamanda yeni bir tarih belirleneceği kaydedildi.

Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan Chandrayaan-2, önce uydu modülünü Ay yörüngesine bırakacak, ardından Ay'ın karanlık yüzeyine iniş yapan keşif aracı, güney kutbu çevresinde Ay yüzeyini haritalandıracak, mineralleri analiz edecek ve bölgede su arayacak.

Chandrayaan-2'nin 2,4 tonluk uydu modülü Ay yörüngesinde 1 yıl boyunca keşif faaliyetini sürdürecek.

Hindistan, Chandrayaan-2'nin öncüsü "Chandrayaan-1" uzay aracını 2008'de Ay’a göndermiş, 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başarmıştı.

AA