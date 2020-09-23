Namıdiğer Çerkes mantısı: Hingel tarifi

Tadına doyamayacağınız hingel tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için hingel tarifi arıyor ya da hingel nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Hingel tarifinin püf noktaları için "Hingel tarifi, hingel nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Hingel tarifi

Hingel malzemeleri

Hamuru için:

1 adet yumurta

2 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

5 su bardağı un

Kıymalı iç harcı için:

1 adet orta boy kuru soğan

300 gram kıyma

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

Hingel yapılışı

İç harcı için kuru soğanı ince ince doğrayın. Soğan, kıyma, tuz ve karabiberi karıştırın. Unu derin bir kaseye alın ve tuzu ilave edin. Orta kısmını havuz gibi açıp bu boşluğa yumurta kırın. Ilık suyu azar azar ekleyerek tüm malzeme toparlanana kadar yoğurun. Hamuru dört eşit parçaya ayırıp unlanmış mutfak tezgahı üzerinde açın. Yuvarlak bir kalıp ya da bardak ağzıyla kesin. Yuvarlakların ortasına kıymalı harçtan 1 tatlı kaşığı kadar koyun. Kenar kısımlarını içe doğru alıp üst üste katlayarak kapatın. Aynı işlemi tüm hamurlara uygulayın. Tencerede su kaynatıp mantıları öbek öbek pişirin. Yumuşayıp suyun üzerine çıkan mantılar pişmiş demektir, bir kevgir yardımıyla tencereden alabilirsiniz. Mantılarınızı sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz.



