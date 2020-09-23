Namıdiğer Çerkes mantısı: Hingel tarifi
Anadolu mutfağında sıklıkla tüketilen hıngel, hıngal, metez ya da Çerkes mantısı olarak da bilinen hingel tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için hingel tarifi arıyor ya da hingel nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Hingel tarifinin püf noktaları için "Hingel tarifi, hingel nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
23 Eylül 2020, Çarşamba 13:01 Son Güncelleme:
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Tadına doyamayacağınız hingel tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için hingel tarifi arıyor ya da hingel nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Hingel tarifinin püf noktaları için "Hingel tarifi, hingel nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Hingel tarifi
Hingel malzemeleri
Hamuru için:
- 1 adet yumurta
- 2 su bardağı ılık su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 5 su bardağı un
Kıymalı iç harcı için:
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 300 gram kıyma
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
Üzeri için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 su bardağı yoğurt
- 2 diş sarımsak
İç harcı için kuru soğanı ince ince doğrayın. Soğan, kıyma, tuz ve karabiberi karıştırın. Unu derin bir kaseye alın ve tuzu ilave edin. Orta kısmını havuz gibi açıp bu boşluğa yumurta kırın. Ilık suyu azar azar ekleyerek tüm malzeme toparlanana kadar yoğurun. Hamuru dört eşit parçaya ayırıp unlanmış mutfak tezgahı üzerinde açın. Yuvarlak bir kalıp ya da bardak ağzıyla kesin. Yuvarlakların ortasına kıymalı harçtan 1 tatlı kaşığı kadar koyun. Kenar kısımlarını içe doğru alıp üst üste katlayarak kapatın. Aynı işlemi tüm hamurlara uygulayın. Tencerede su kaynatıp mantıları öbek öbek pişirin. Yumuşayıp suyun üzerine çıkan mantılar pişmiş demektir, bir kevgir yardımıyla tencereden alabilirsiniz. Mantılarınızı sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz.