Hint askeri uçağı radardan kayboldu

Askeri personel taşıyan bir Hindistan askeri uçağının Çin sınırı yakınlarında radardan kaybolduğu bildirildi

03 Haziran 2019, Pazartesi 14:56
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Hint askeri uçağı radardan kayboldu

Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait Antonov An-32 tipi askeri nakliye uçağı Çin sınırına yakın bir noktada radardan kayboldu.

Yerel medya, 8 mürettebat ve 5 yolcunun bulunduğu uçağın, Hindistan’da Assam eyaletindeki Jorhat kasabasından kalktığını ve Çin sınırına yakın bir noktada uçağın radardan kaybolduğunu yazdı.

Yerel saat ile 12:25te kalkan uçağın hedefinin Arunachal Pradesh şehrinin batı Siang Bölgesi’ndeki Mechuka kasabası olduğu belirtildi.


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