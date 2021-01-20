Çok uzun yıllardır bilinen ve tedavi amaçlı kullanılan yağlardan bir tanesi de Hint yağıdır. Oldukça sağlıklı yağlardan biridir. Cilt bakımında da sıklıkla bu yağdan faydalanılmaktadır. Çoğu hastalığın tedavi edilmesi amacı ile de Hint yağı kullanılır.

Hint yağı faydaları ve zararları nelerdir?

Hint yağı içerisinde çeşitli antioksidanlar ile antienflamatuvar maddeler bulunmaktadır. Bunun yanında antiseptik özelliği ile de bilinmektedir. Tüm bu özellikleri sebebi ile sağlık sektöründe de bu yağdan sıklıkla faydalanılmaktadır. Vücuttaki iltihapların kurutulması amacı ile daha çok kullanılır.

Hint yağı faydaları şu şekilde sıralanabilir;

-Hint yağı özellikle saç sağlığında ve cilt sağlığında çok sık kullanılan yağlardan bir tanesidir.

-Kabızlık sorunu olan bireyler günde bir kaşık Hint yağı tüketerek bu sorundan kurtulabilirler.

-İçerisindeki sağlıklı bileşenler ile vücudun bağışıklığının yükselmesine faydalı olmaktadır.

-Kas ağrıları sorunlarında Hint yağı ile uygulanan masajlar ağrının azalmasına yardımcı olacaktır.

-Bunların yanında Parkinson ve beyin felci gibi ciddi rahatsızlıklarda da bu yağdan faydalanmak mümkündür.

-Hint yağı yara bölgelerinin çok daha kısa sürede iyileşmesine yardımcı olur.

-İltihapların kurutulmasında çok etkilidir.

-Hint yağı ciltte doğal nemlendirici olarak kullanılabilir.

-Aknenin kısa sürede kurumasını sağlar.

-Vücuttaki mantar oluşumlarını tedavi eder.

-Saç derisinin tedavisinde kullanılır. Bunun yanında saçların güçlü olmasını da sağlar.

-Düzenli olarak bacaklara masaj yapıldığında ciltteki selülit oluşumunu engellemektedir.

-Ayak topuklarındaki çatlakların giderilmesinde de kullanılabilir.

-Dudakların yumuşak olmasını ve aynı zamanda bir miktar dolgunlaşmasını sağlar.

-Ciltte önceden meydana gelmiş sivilce lekelerinin giderilmesine yardımcı olur.

Hint yağının faydalarının yanında bazı zararları da bulunmaktadır. Bu zararlar şu şekildedir;

-İçeriğindeki bileşenler sebebi ağızdan çok fazla alınması bağırsaklarda bazı tahribatların meydana gelmesine sebep olabilir.

-sürekli tüketmek sindirim sisteminin gereğinden fazla çalışmasına neden olabilir.

-Kabız olan kişilerin sürekli olarak Hint yağı tüketmesi önerilmemektedir.

-Gebelik döneminde kullanılması önerilmez.

-Çok fazla kullanılması mide bulantısı, ishal, kusma gibi istenmeyen durumların ortaya çıkmasına neden olabilir.

-Çok sık kullanılması karın ağrısına sebep olabilir.

Bu yağ, Hint yağı bitkisinden üretilir. Son dönemlerde özellikle kozmetik alanında bu yağdan sıklıkla faydalanılmaktadır. Bu yağ, Hint Yağı bitkisinin tohumundan üretilmektedir. Hin yağı oldukça canlı sarı rengi ile dikkat çeker. Görünümü ay çiçek yağına çok benzemektedir.

Hint yağı nerede bulunur, nasıl alınır?

Hint yağı kaş, kirpikler ve saçlar için oldukça faydalı bir yağdır. Bu sebeple kozmetik sektöründe sıklıkla bu yağdan faydalanılır. Hint yağı ile saç diplerine masaj yapılıp bir süre bekletildiğinde buradaki kan dolaşımının hızlanmasına neden olur. Bu da saçların daha gür bir biçimde çıkmasını sağlar.

Hint yağı kullanımı saçların hızlı bir şekilde uzamasına da neden olmaktadır. Eğer saçlarınızda yıpranma gibi durumlar söz konusu ise bu yağ saçlarınıza oldukça iyi gelecektir. Özellikle gece yatmadan saçlarınıza Hint yağı sürüp sabah uyandığınızda yıkadığınızda daha parlak göründüğüne şahit olabilirsiniz. Böylece sağlıklı bir şekilde uzamasını da sağlamış olursunuz. Hint yağı aktarlardan satın alınabilmektedir. Hint yağı, Hint yağı ağacı isimli bir ağaç türünden elde edilmektedir. İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkmıştır. Ancak bu ağaç Akdeniz iklimi görülen her yerde yetişebilir. Ağacın tohumlarının sıkılması ile Hint yağı elde etmek mümkündür. Hazmı zor olması sebebi ile yemeklerde kullanılması uzmanlar tarafından önerilmemektedir.





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