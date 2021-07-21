HİNT YAĞI SAÇA NASIL UYGULANIR?

Hint yağını saça sürmeden önce bazı hazırlıklar yapmanız gerekir. Hint yağının yanı sıra farklı bir yağ kullanacaksanız tüm bitkisel yağlar, hazır bir şekilde bulundurulur. Aynı zamanda kase, sıcak su, havlu, saç bonesi ve saklama kabı da gereklidir. Yağ, sıcak su içine kavanozu ile birlikte ısıtılır. İsteğe göre de yağlarla saklama kabı içinde karıştırılır. Saça direk elle krem şeklinde sürülebileceği gibi akışkan bir karışım elde edilirse sprey şişe yardımı ile de püskürtülebilir. Saçlar tarafından emildiğinden emin olduktan sonra omuzlara bir havlu yerleştirilir. Saçlar da bone içine toplanarak tüm işlem uygunluğuna yeterli süre kadar beklenir.

Hint yağının saça yarar sağlayabilmesi için kullanım nedenine uygun bir şekilde uygulanması gerekir. Saçların sıklığına ve boyuna göre bir miktar Hint yağı ele alınır. Ardından da Hint yağı, saça kökten uca doğru uygulanır. Fakat saça abartılı miktarda Hint yağı sürülmemesi önerilir. Aksi takdirde saçı yağdan arındırmak için uzun bir süre uğraşmanız gerekebilir. 15-20 dk kadar yağı saçta bekledikten sonra temiz ve sıcak su ile temizlenir. Şampuan ve saç kremi ile temizlenen saç havluyla hafifçe kurulanır.

HİNT YAĞI SAÇA HAFTADA KAÇ GÜN KULLANILMALI?

Hint yağı, saça tek başına uygulanabileceği gibi zeytinyağı ya da E vitamini gibi saç besleyici özelliği olan diğer ürünlerle de kullanılabilir. Eğer Hint yağı, farklı malzemelerle karıştırılacaksa biraz ısıtılması gerekir. Hint yağını saç dökülmesini önlemek için 1 ay boyunca haftada 2 defa saça uygulanmak gerekir. Saçı canlandırmak ve saça parlaklık kazandırmak için de haftada 1 defa uygulanması gerekir. Yıpranmış saç uçları ve kırıklar için kullanılacaksa haftada 3 defa uygulayarak gece bu şekilde geçirilmelidir.

HİNT YAĞI SAÇI UZATIR MI?

Hint yağının düzenli kullanımı ile saçları kısa bir süre içinde uzatmak da mümkündür. İçindeki bulunan vitamin E, protein, Omega 6 ve Omega 9 yağ asidi sayesinde saçı dipten uca besleyerek daha sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar. Hint yağı saça uygulandığı zaman kan dolaşımını önemli ölçüde hızlandırdığı için saç telleri üzerinde olumlu bir etki yaratır. Bu olumlu etkinin gözlemlenebilmesi için de düzenli bir kullanım gerekir.

Saç dökülmesi psikolojik ya da fiziksel olmak üzere farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Bu soruna doğal yollarla çözüm bulmak da mümkündür. Hint yağının en önemli faydalarından birisi ise, saç dökülmesini engellemesi ve yeni saç çıkmasını hızlandırmasıdır. Saça masaj yaparak uygulandığı zaman ya da bir gece saçta bekletildiği zaman bu soruna çözüm bulunabilir. Hint yağının saç için pek çok faydası vardır. Hint yağının bilinen diğer faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Saçı güneş ışınlarından korur.

Tırnak bakımı için kullanılabilir.

Zengin içeriği sayesinde saf bir nemlendirici özelliğine taşır.

İltihap oluşumunu önler.

Sivilce ve aknelerin azalmasına ve kolay bir şekilde geçmesini sağlar.

Selülitlerin azalmasını sağlar.

Yaşlanma ve kırışıklık oluşumunu geciktiren bir yağdır.

Mantarları yok edebilme özelliği vardır.

Saç foliküllerinin iltihabına yol açan bir durum olan folikülit gibi enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur.

Hint yağı, saçtaki keratini destekleyen, güçlü, pürüzsüz ve daha az kabarık olan antioksidanlar açısından da oldukça zengindir.

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