Hip-hop ustalarına saygı kuşağı

Bugün hip-hopın geldiği nokta ana akım müzik olsa da, benim için hikaye çok daha eskiye dayanıyor. Sanırım hip-hopla ilk karşılaşmam; Michael Pfeiffer’ın başrolünü üstlendiği 'Dangerous Mind' filminde, bu listede de yer alan ve benim için hala tüm zamanların en iyi 5 hip-hop parçasından biri olan Coolio’nun Gangsta’s Paradise isimli şarkısını dinlememle oldu. Alternatif müzik dinleyen her 90’lar çocuğu gibi, ben de yetersiz kaynak ve toplumun yeniliklere karşı ön yargılı yaklaşımı nedeniyle, internet çağıyla beraber hip-hop hakkında araştırma yapabilmeye, okumalara ve geleneksel medyada çalınmayan işleri keşfetmeye başladım. 2018’den beri de, 'Kuo' mahlasıyla, hip-hop prodüksiyonu ve çeşitli mekanlarda Dj'lik yapıyorum. İşte bu liste o araştırmaların meyvesi. Köklerden dallara hip-hop... Hip-hop aslında çok eskiye dayanan bir sokak kültürü. Dolayısıyla listede sadece rap müzik yok. Rap yapmasalarda, hip-hop şarkılarında 'sample' olarak kullanılmış şarkılar, ya da hip-hop’a ilham vermiş sanatçıların işlerine de listede yer vermeye çalıştım. Listenin tamamı için tıklayın.

Snoop Dog- Who Am I

Michael Jackson-Don’t Stop ’til You Get Enough

Aretha Franklin-Respect

2Pac-Brenda's Got a Baby

Ice Cube-It Was A Good Day

Dead Prez-Hip Hop

Marvin Gaye-Let's Get It On

The Game, 50 Cent- Hate It Or Love It

Kriss Kross-Jump

Joe Cocker-Woman To Woman

Sister Sledge-He's The Greatest Dancer

Destiny's Child-Bootylicious

The Sugarhill Gang-Rapper's Delight

Fugees-Ready Or Not

Wu-Tang Clan-C.R.E.A.M







