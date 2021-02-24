Hipertansiyon yasakları: Yüksek tansiyon hastaları ne yemeli

Doğal antioksidanların, özellikle damar işlevlerine etkisine bağlı olarak, son yıllarda hipertansiyon ve kalp damar hastalıklarında tedavi edici olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Antiokdidanlardan zengin sebze ve meyvelerin, düzenli kullanılmasına bağlı olarak, kan plazmasında antioksidan seviyesi yükselebileceği ve buna bağlı olarak yüksek tansiyon seviyesinde düşme sağlanabildiğini ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır. Hipertansiyon hastaları beslenmelerine dikkat etmelidir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, hipertansiyon yasaklarını ve yüksek tansiyon hastaları ne yemeli sorusuna cevap verdi.

YÜKSEK TANSİYON HASTALARI NE YEMELİ?

DOMATES VE DOMATES ÜRÜNLERİ: Alfa-tokoferol, flavanoidler ve özelikle karotenoitler (beta-karoten) gibi önemli antioksidanlar bakımından zengindir. Domatesteki en kuvvetli karetonoid likopendir. Bu bileşenler oksidasyonu önlediği için, platelet kümeleşmesini engelleyerek, kan basıncını düşürdüğü bilinmektedir.

ZENCEFİL: Tropik bölgelerde yetişen bir bitkidir. Kalsiyum, fosfor, demir, B ve C vitamini içerir. Diyetle beraber alındığında termojenik etkiyi arttırarak zayıflamaya yardımcıdır. Yapılan çalışmalarda, kan basıncını düşürücü etkisi bulunmuştur. Vücut yağının azalmasını sağlayarak, yüksek tansiyonu düşürücü etkisi vardır.

KIRMIZI VE SİYAH MEYVELER: Antioksidan maddelerden oldukça zengin oldukları için, oksidatif hasarı ortadan kaldırarak, hücre ve damarlardaki hasarın önüne geçerler. Yabanmersini, mürver, böğürtlen, ahududu, çilek bu gruba girmektedir. Kan basıncını düşürücü etkileri vardır.

POSA: Meyve, sebze, kuru baklagiller, tam tahıllı besinler, yağlı tohumlar posadan oldukça zengindir. Yüksek posa alımı (30-35 gr/gün), hipertansiyonu düşürdüğü yapılan araştırmalarda gösterilmektedir. Özellikle meyveleri kabuğuyla yemenin (tabii ki iyice yıkadıktan sonra) sağlımız için oldukça yararlı antioksidan içeriği ve yüksek posa içeriği sayesinde kan basıncını düzenlediği bildirilmektedir.

KAFEİN: Kolalı içecekler, çikolata ve kahvede bulunur. Yüksek kafeinin vücudun adrenali salgılanmasına neden olarak tansiyonu yükseltici etkisi bulunmaktadır.

SARIMSAK: İçinde 33 çeşit kükürt bileşiği vardır. Aynı zamanda çinko ve C vitamininden de zengindir. Damar tıkanıklığı önlemesinin yanında, tansiyon düşürücü olarak da bilinmektedir.

Omega 9: Zeytinyağı, avokado, badem, yer fıstığı, pecan fındığı, fındık yağı omega 9 içeren yağlardır. Oleik asit olarak adlandırdığımız omega 9, damar sertliği riskini düşür ve kan basıncını dengeler.

Omega 3: Balık (somon, uskumru), semizotu ve yağlı tohumlarda bulunur. Kan basıncını düşürücü etkisi çalışmalarca kanıtlanmıştır. Haftada 2 gün balık tüketimi önerilmektedir.

Fiziksel aktivite: Sedanter yaşam süren kişilerde, hipertansiyon gelişme riski, düzenli fiziksel aktivitesi olanlara göre, %20-50 daha fazladır.

HİPERTANSİYON NASIL ÖNLENİR?

• Yemeğin tadına bile bakmadan elimize tuzluğu almayalım.

• Tuzsuz ekmek yiyelim.

• Konserve, tursudan uzak duralım, özellikle turşu çok tuzludur.

• Salamura besinleri tüketmeyelim.

• Tuzu azaltılmış̧ peynir yiyelim.

• Tuzsuz yemek çok tatsız diyorsanız biber, sirke, limon suyu ve değişik bitkilerle yemek tatlandırılabilir.

• Sosların çoğu tuzludur.

• İşlenmiş̧ etlerden (sucuk, pastırma, sosis, salam, jambon) kaçınalım.

• Galeta unu, kraker, mısır gevreği, patlamış̧ mısır unutmayın ki tuz içerir.

• Hazır çorbalar, et suyu tableti genel olarak tuzludur.

• Tatlı bisküviler de tuz içerir. Mutlaka etiket bilgisine bakılarak gıdaların tuz ve sodyum içeriği takip edilmelidir.

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