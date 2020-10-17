Hipospadias diğer yaygın bilinen adı ile peygamber sünnetli, erkek çocuklarda görülen yeni doğanlardaki dış cinsel organlarda gözlenen bir gelişim bozukluğu olarak ifade edilmektedir.

Hipospadias, doğumsal bir kusur tıbbi adı ile konjenital olarak tanımlanmaktadır. Penis erkek bir fetüste geliştikçe bazı hormonlar üretra ile sünnet derisi oluşumunu uyarır. Bu hormonların etkisinde bir arıza meydana geldiği zaman Hipospadias, ortaya çıkmaktadır. Bu durum, üretranın anormal bir biçimde gelişmesine sebep olmaktadır.

Hipospadiasın kesin nedeni çoğu durumda bilinememektedir. Bazen genetik faktörlere bağlı olarak Hipospadias oluşumu gözlemlenmektedir. Bununla birlikte çevresel faktörlerinde Hipospadiasın oluşumunda önemli bir rol oynadığı bilinmektedir.

Peygamber sünneti belirtileri

Peygamber sünnetinin çeşitli belirtileri vardır. Bu belirtiler şöyle sıralanabilir:

- Penis başının yassılaşması

- İdrar kanalının (üretra) penisin alt yüzünde ve daha gerisinde olması

- Ereksiyon halinde penisin aşağıya doğru kıvrılması

- Sünnet derisinin penis başının alt yüzünde oluşmaması

- Hipospadias durumu yaşayan çocukların, karşıya doğru işeyememesi tersine ayaklarına doğru işemeleri. Bu hal, ayakta çiş yapmak yerine oturarak çiş yapma zorunluluğunu doğurmaktadır.

- İdrar kanal açıklığı çok geride olanlarda erişkin yaşa kadar ameliyat edilmesi gereklidir. Aksi halde cinsel fonksiyon bozuklukları ortaya çıkabilmektedir.

Hipospadias tedavisindeki temel hedef, ameliyat ile anormalliğin düzeltilmesi ile penisin normal şekle getirilmesidir. Peygamber sünnetindeki yegane tedavi cerrahi operasyondur. Peygamber sünneti ameliyatları teknik bakımdan özel bir uzmanlık ile teknik incelik gerektiren tedavi yöntemleridir. Bu önemli ameliyatların, deneyimli çocuk üroloğu veya çocuk cerrahları tarafından yapılması gerekmektedir.

Hipospadias ameliyatında ilk ameliyat son derece mühimdir. Bu ameliyat doğru bir şekilde yapılmadığı zaman tekrarlanan ameliyatlar gündeme gelebilmektedir. İdrar deliğinin yerleşimine bağlı olarak bir ya da iki aşamalı olarak ameliyat yapılabilmektedir. Bazı durumlarda ilk ameliyatlardan sonra iki ya da daha fazla sayıda düzeltme işlemleri yapılabilmektedir.

Hipospadias, çocuk ürologları tarafından başarılı bir biçimde düzeltilebilen doğumsal bir rahatsızlıktır.

Hipospadiasın, birçok türünde eksik idrar kanalının oluşturulması için sünnet derisi kullanılmaktadır.

Bunun için bu malzemenin sünnet yapılarak harcanmaması gerekir.

Hipospadias tedavi edilmezse ne olur?

Hipospadiasın tedavi edilmesi oldukça önemlidir. Tedavi edilmez ise ileri vakalarda böbrek yetmezliği gibi önemli rahatsızlıklar baş gösterebilmektedir. İdrar yolu enfeksiyonları, idrar kanalı darlıkları, işeme güçlükleri ile çok ileri ve tedavi edilmeyen vakalarda böbrek yetmezliğine sebep olabilmektedir. Ayrıca ilerleyen dönemlere kadar tedavi edilmemesi, bu rahatsızlığa sahip olan kişilerin çocuk sahibi olmasını zorlaştırmaktadır.

Hipospadias, görülme sıklığı oldukça fazla olan hastalıklar arasında yer almaktadır. Bu hastalık tedavi edilmez ise kişi, boşaltım faaliyetleri esnasında çoğunlukla oturmak durumundadır.

Hipospadias ameliyatı ne zaman yapılmalıdır?

Hipospadias ameliyatının ne zaman yapılması gerektiği önemli bir noktadır. Her yaşta yapılabilen bir ameliyat olsa bile ameliyat için en ideal zaman aralığı 6 ay ila 1,5 yaş arasıdır. Cerrahi müdahalenin 2 yaşından önce yapılması konusunda ise uzmanlar birleşmektedir. Basit hipospadias için cerrahi operasyonun planlandığı yaş çoğunlukla vurgulandığı üzere 6-18 ay arasıdır. Ancak hipospadiası olan hastaların teşhis konulduğu zaman değerlendirilmesi özellikle ağır hipospadiası olan vakalarda ameliyat öncesi gerekebilecek tedaviler için mühimdir.







