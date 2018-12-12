Hira’dan babası Okan Kurt’u duygulandıran sunum

Okan Kurt, Instagram hesabından yayınladığı bir kare ile mutluluğunu gözler önüne serdi.

Demet Akalın’la yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Hira’nın üzerine titreyen iş adamı, kızının okulunda yaptığı bir sunum sırasında çekilmiş fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Okan Kurt’un paylaştığı karede, Hira’nın ‘O’ harfinin sunumu sırasında babasının fotoğrafını kullandığı görülüyor. Benzer bir fotoğrafı şarkıcı Demet Akalın da kendi Instagram hesabından paylaştı.