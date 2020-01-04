Van’da Demet-Fatih Bilici çiftinin 5 aylık bebekleri Hira’ya doğduktan sonra kalıtsal metabolik bir rahatsızlık olan ‘hipofosfatazya’ teşhisi konuldu. Hira’nın tedavisi için gerekli olan ve yurtdışında bulunan ilaç SGK’nın (Sosyal Güvenlik Kurumu) yurtdışı ilaç listesinde yer almıyordu. Aile avukatları Ali Samsun aracılığıyla konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme, Hira bebeğin tedavisi için gereken 58 bin Euro’luk ilaç bedelini SGK’nın karşılamasına karar verdi.

"Çocuğumun ilacını verin"

Aile, SGK’nın ilacın parasının ödenip alındıktan sonra faturanın getirilmesinin ardından ödeme yapacağını öğrendi. Baba Fatih Bilici, “Tüm mal varlığımı satsam bile bu kadar parayı bulamam. Yetkililer Allah rızası için yardımcı olsun” dedi. Anne, Hira’nın ağabeyinin de aynı hastalıktan öldüğünü söyleyerek, “Bu çocuğumu da kaybetmek istemiyorum. İlacını versinler” diye konuştu.



