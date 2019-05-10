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Hırka-i Şerif Camii nerede, nasıl gidilir? Hırka-i Şerif nerede?

HZ. Muhammed’in vasiyeti üzerine Veysel Karani’ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, Fatih’teki Hırka-i Şerif Camisi’nde vatandaşların ziyaretine açıldı. Bu haber sonrası Hırka-i Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar "Hırka-i Şerif Camii nerede, nasıl gidilir, Hırka-i Şerif ne zaman açılıyor?" sorusunu yöneltmeye başladı.

10 Mayıs 2019, Cuma 16:32 Son Güncelleme:
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Hırka-i Şerif Camii nerede, nasıl gidilir? Hırka-i Şerif nerede?

Hırka-i Şerif, ramazan ayının ilk cuma gününde Hırka-i Şerif Camisi’nin bahçesinde düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Ramazan ayı boyunca ziyarete açık olacak kutsal emaneti görmek isteyenler, şimdi büyük bir heyecanla "Hırka-i Şerif Camii nerede, nasıl gidilir? Hırka-i Şerif nerede?" sorularına cevap arıyor.

HIRKA-İ ŞERİF CAMİİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan caminin yer aldığı durak, Hırka-i Şerif mahallesidir. İETT otobüs hattını kullanmak suretiyle bu durağa ulaşmak mümkündür. Eminönü tarafından 38E numaralı otobüsler bu duraktan geçmektedir. Aynı zamanda Yenikapı Metro hattıyla da Hırka-i şerif camisine ulaşmak mümkündür. Fatih durağı istikametine giden Metroya binmek ve Fatih’te inmek gerekir. Daha sonra Hırka-i Şerif mahallesine giden 38E veya minibüslere binebilirsiniz.

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