Hırka-i Şerif, ramazan ayının ilk cuma gününde Hırka-i Şerif Camisi’nin bahçesinde düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Ramazan ayı boyunca ziyarete açık olacak kutsal emaneti görmek isteyenler, şimdi büyük bir heyecanla "Hırka-i Şerif Camii nerede, nasıl gidilir? Hırka-i Şerif nerede?" sorularına cevap arıyor.

HIRKA-İ ŞERİF CAMİİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan caminin yer aldığı durak, Hırka-i Şerif mahallesidir. İETT otobüs hattını kullanmak suretiyle bu durağa ulaşmak mümkündür. Eminönü tarafından 38E numaralı otobüsler bu duraktan geçmektedir. Aynı zamanda Yenikapı Metro hattıyla da Hırka-i şerif camisine ulaşmak mümkündür. Fatih durağı istikametine giden Metroya binmek ve Fatih’te inmek gerekir. Daha sonra Hırka-i Şerif mahallesine giden 38E veya minibüslere binebilirsiniz.