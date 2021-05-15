Magazin Hırsız şoku

Hırsız şoku

Magazin

Hırsız şoku

Los Angeles’taki 20 milyon dolarlık evine hırsız giren Ben Affleck, polisi aradı. Kapıdan atlayıp kaçarken görüntülenen hırsız güvenlik krizine neden oldu.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 02:38 Son Güncelleme:
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ABD’li oyuncu Ben Affleck’in (48) Los Angeles’taki 20 milyon dolarlık evine hırsız girdi. Affleck, adamı fark edince polisi aradı. Malikanenin kapısından atlayıp kaçarken görüntülenen hırsız, güvenlik krizine yol açtı. Hırsızın görüntülerini kapısında 7/24 bekleyen paparazziler çekti. Sahte güvenlik ceketi giyen hırsız, Affleck’i tatilde sanmıştı. Affleck, geçen hafta eski sevgilisi Jennifer Lopez (51) ile birlikte Montana’ya kısa bir tatile çıkmıştı.

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