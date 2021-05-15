Hırsız şoku

ABD’li oyuncu Ben Affleck’in (48) Los Angeles’taki 20 milyon dolarlık evine hırsız girdi. Affleck, adamı fark edince polisi aradı. Malikanenin kapısından atlayıp kaçarken görüntülenen hırsız, güvenlik krizine yol açtı. Hırsızın görüntülerini kapısında 7/24 bekleyen paparazziler çekti. Sahte güvenlik ceketi giyen hırsız, Affleck’i tatilde sanmıştı. Affleck, geçen hafta eski sevgilisi Jennifer Lopez (51) ile birlikte Montana’ya kısa bir tatile çıkmıştı.