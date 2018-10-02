Hırsızlar epilepsi hastası genci 17 yerinden bıçaklayıp öldürdü

ANNEANNESİYLE YAŞIYORDU

İstanbul Küçükçekmece’de cumartesi gecesi Hatice Akkaya’nın evine giren hırsız, epilepsi hastası olduğu için yüzde 50 engelli raporu bulunan torunu 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz’ü 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Ahmet Yusuf Öz, annesi Asuman Akkaya ve babası Sezer Öz boşandığı için anneannesi Hatice Akkaya ile yaşıyordu.

Olay sırasında evde tek başınaydı.

ŞÜPHELİ KOMŞU ORTADA YOK

Anneanne Hatice Akkaya, “Ben Edirne’ye köye gittim, o gelmek istemedi. Döndüğümde torunumu kanlar içinde buldum” dedi. Polisin kapıda herhangi bir zorlama tespit etmediği öğrenildi. Evin yedek anahtarının alt katta oturan komşuda da bulunduğu belirtildi. İki gündür ortalarda görünmeyen komşu aranıyor.





Bu haberi de okudular Hırsızların öldürdüğü gencin cenazesinde kavga çıktı