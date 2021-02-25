Hırsızlar evinden banka kartını, hesabından maaşını çaldılar
Gaziantep'te hırsızlık amacıyla girdikleri evden çaldıkları banka kartı ile ev sahibinin maaşını çektiler. Güvenlik kameralarından tespit edilen hırsızlar yakalandı.
25 Şubat 2021, Perşembe 13:40 Son Güncelleme:
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Gaziantep'te hırsızlar, girdikleri evde ev sahibinin banka kartını çaldı. Kartın yanındaki kağıtta yazan şifreyi de öğrendi. Bir süre sonra banka hesabını kontrol eden kişi, maaşının çekildiğini fark edince durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, evde parmak izi incelemesi yaptı ve para çekilen ATM'de bulunan güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin A.Ş. ve B.Ş. olduğunu belirledi. Polisler daha sonra kimliklerini belirlediği 2 şüpheliyi, adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulanmalarına başlandı.
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