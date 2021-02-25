Türkiye Hırsızlar evinden banka kartını, hesabından maaşını çaldılar

Hırsızlar evinden banka kartını, hesabından maaşını çaldılar

Türkiye

Hırsızlar evinden banka kartını, hesabından maaşını çaldılar

Gaziantep'te hırsızlık amacıyla girdikleri evden çaldıkları banka kartı ile ev sahibinin maaşını çektiler. Güvenlik kameralarından tespit edilen hırsızlar yakalandı.

25 Şubat 2021, Perşembe 13:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gaziantep'te hırsızlar, girdikleri evde ev sahibinin banka kartını çaldı. Kartın yanındaki kağıtta yazan şifreyi de öğrendi. Bir süre sonra banka hesabını kontrol eden kişi, maaşının çekildiğini fark edince durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, evde parmak izi incelemesi yaptı ve para çekilen ATM'de bulunan güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin A.Ş. ve B.Ş. olduğunu belirledi. Polisler daha sonra kimliklerini belirlediği 2 şüpheliyi, adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulanmalarına başlandı.




Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Sakin olun, izdiham yaratmayın lütfen!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Türkiye’nin aradığı 7 korona sorusu
Hakan Çelik
Rauf Tamer
2’nci cephe
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Çözüm süreci doğruydu
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Anne-babalar dikkat! Çocuğunuzda şu belirtiler varsa....
Murat Çelik
Banu Şen
Geleceğimiz tarımda
Banu Şen
Erkut Can
Almaya gittik ama kader böyleymiş
Erkut Can
Murat Gülderen
Oturduğunuz yerden uzayı keşfedin
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Selçuk'tan okulların açılması hakkında açıklama geldi