Hırsızlar gündüz vakti evi talan etti
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gündüz vakti eve giren hırsızlar, odaları talan etti
Tekirdağ'da Hacıevhat Mahallesi Zülfikarağa Camii yakınlarında S.K.’ye ait bir eve hırsız girdi. Evde kimsenin olmayışını fırsat bilen hırsızlar, kapıyı kırıp içeri daldı.
HER ŞEYİ ÇALDILAR
Odalarda yatak, yorgan, eşya ne varsa talan eden hırsızlar, değerli eşya bulamayınca kaçarak kayıplara karıştı.
Şikayet üzerine eve giden polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
İHA