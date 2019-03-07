Hırsızlar gündüz vakti evi talan etti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gündüz vakti eve giren hırsızlar, odaları talan etti

07 Mart 2019, Perşembe 22:51
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Hırsızlar gündüz vakti evi talan etti

Tekirdağ'da Hacıevhat Mahallesi Zülfikarağa Camii yakınlarında S.K.’ye ait bir eve hırsız girdi. Evde kimsenin olmayışını fırsat bilen hırsızlar, kapıyı kırıp içeri daldı.

HER ŞEYİ ÇALDILAR

Odalarda yatak, yorgan, eşya ne varsa talan eden hırsızlar, değerli eşya bulamayınca kaçarak kayıplara karıştı.

Şikayet üzerine eve giden polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

İHA

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