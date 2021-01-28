Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi’nde yaşayan bedensel engelli Murat Karakuş, 27 Aralık’ta akülü tekerlekli sandalyesini, evinin önünde bıraktı. Ekmek almak için dışarı çıkan Karakuş, akülü tekerlekli sandalyesinin olmadığını fark etti.

Bunun üzerine çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Karakuş, motosikletli 3 kişinin akülü tekerlekli sandalyesini çaldığını gördü. Karakuş’un ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri yakaladı. Ancak akülü tekerlekli sandalye bulunamadı.

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Hırsızlar yakalandı ama sandalye satılmış

Akülü tekerlekli sandalyenin ayakları olduğunu kaydeden Karakuş, “Bir kısıtlama gününde akülü tekerlekli sandalyemin her zamanki koyduğum yerde olmadığını fark ettim. Kameralara baktığımda, 3 kişinin çaldığını gördüm. Hırsızlar yakalandı ama sandalyemi satmışlar. Benim hayatım bu kadar ucuz mu? Benim hayatımı 100 liraya eskiciye satmışlar” diye konuştu.

Hırsızlara seslenen Karakuş, akülü arabasının getirilmesini istediğini belirterek, “Bir aydır dışarı çıkamıyorum, hayat geçmiyor. Okul başlasa gidemeyeceğim. Benim hayatımı kararttılar. İkinci bir akülü araç alacak durumum da yok. Akülü aracımı çalarken 3’ü de pişman olmamış. Lütfen akülü aracımı geri getirsinler” dedi.

DHA







