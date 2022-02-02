Türkiye Hırsızlar önce kameralara, ardından polise yakalandı!

Hırsızlar önce kameralara, ardından polise yakalandı!

Türkiye

Hırsızlar önce kameralara, ardından polise yakalandı!

Osmaniye'de apartmanlardan bakır kablo çalan hırsızlık şüphelileri önce kameralara ardından polise yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

02 Şubat 2022, Çarşamba 09:26 Son Güncelleme:
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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Mevlana ve Yaverpaşa mahallelerinde meydana gelen paratoner ve elektrik kabloları hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. 


Apartmanların güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kabloları çalan şahısların çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Ö.A. ile 9 suç kaydı bulunan A.T. olduğunu tespit etti. 

Çalışmalar neticesinde saklandıkları adresleri belirlenen şahıslar yapılan baskınla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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