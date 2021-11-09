Hırsızlığa girdiği evden anahtarı, garajdan da aracı çaldı!

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir hırsızlık şüphelisi gözüne apartmanı kestirdi. Bu apartmandan iki daireye giren hırsız, evlerden birinden ziynet eşyası, diğerinden ise otomobil anahtarı alıp çıktı.

Ardından otomobil anahtarıyla garaja giden şüpheli, garajdan çıkardığı otomobille de kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin, şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

GÜVENLİK KAMERASININ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Şüpheli, güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Görüntülere, şüphelinin apartman önünde oyalandıktan sonra bir güvenlik kamerasının yönünü değişmesi, şüphelinin apartmandan çıktıktan sonra garaja doğru gitmesi ile şüphelinin otomobile binişi ve otomobili garajdan çıkararak kaçması yansıdı.





Ahmet YEŞİLMEN / Erol DEĞİRMENCİ/DHA