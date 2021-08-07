Türkiye Hırsızlık için girdi, kadını ölümle tehdit etti!

Hırsızlık için girdi, kadını ölümle tehdit etti!

Türkiye

Hırsızlık için girdi, kadını ölümle tehdit etti!

Gaziosmanpaşa'da hırsızlık için girdiği evde kadını ölümle tehdit eden Aziz. K. şikayet üzerine yakalandı. Aziz K.'nın 32 suç kaydı olduğu belirlendi.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 09:36 Son Güncelleme:
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Gaziosmanpaşa'da geçtiğimiz günlerde hırsızlık için girdiği evde, ev sahibi kadını öldürmekle tehdit ettikten sonra olay yerinden kaçan Aziz K. polislerin yaptığı çalışma sonrasında Arnavutköy'de yakalandı. Aziz K.'nın "Kasten Yaralama" suçundan firari olarak aranmasının olduğu öğrenildi.



32 ADET SUÇ KAYDI

Yapılan arşiv taramasında Aziz K.'nın; evden hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, kasten öldürme, mala zarar verme, açıktan hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanmak, tehdit hakaret ve güveni kötüye kullanma suçlarından toplam 32 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Aziz K.'nın, 2019 yılında Gaziosmanpaşa'da bir iş yerinden çaldığı televizyon ile kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

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