Hırsızlık için girdiği bağ evinde cinayet işledi

Olay, 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Aşağı Mahallesi Uluyer Sokak’ta meydana geldi.

Kimliği henüz bilinmeyen kişi iddiaya göre hırsızlık için bağ evine girdi. Hırsız, çalacak eşya ararken, fabrikada işçi olarak çalışan ev sahibi Murat Karakulak (39) ve arkadaşı Hacı Korkmaz (35) Ramazan ayı nedeniyle iftarını açmak için bağ evine geldi.

Bu sırada evin içinde hırsızla karşılaşan Karakulak ve Korkmaz bıçaklı saldırıya uğradı.

16 KEZ BIÇAKLADI

Hırsızlık amacıyla eve girdiğini belirtilen kişinin 16 bıçak darbesiyle yaraladığı Korkmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Karakulak ise yaralandı. Karakulak’ın ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı.

Olay yerinden kaçan ve kimliği henüz bilinmeyen şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

DHA