Türkiye Hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı

Hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı

Türkiye

Hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı

Adıyaman’da, hırsızlık için bir eve giren kişi, sesleri duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine gelen polisler tarafından yakalandı.

02 Aralık 2021, Perşembe 12:47 Son Güncelleme:
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Adıyaman'ın Yunus Emre Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda 9 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede oturan Mehmet Sever'e ait evde sahiplerinin bulunmadığı sırada ses duyanlar, durumu polise bildirdi.



İhbarla adrese gelen polisler, evde Y.D.'yi hırsızlık yaparken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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