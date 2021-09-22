Türkiye Hırsızlık için girdiği evde uyuyakaldı!

Hırsızlık için girdiği evde uyuyakaldı!

Türkiye

Hırsızlık için girdiği evde uyuyakaldı!

Şanlıurfa Akçakale'de çarşaf giyerek girdiği evde cep telefonunu çaldıktan sonra uyuyakalan Suriye uyruklu Ahmet El Kasım, ev sahibinin ihbarı ile gözaltına alındı.

22 Eylül 2021, Çarşamba 12:55 Son Güncelleme:
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Olay, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Ahmet El Kasım, gece geç saatlerde fark edilmemek için siyah çarşaf giyip, tek katlı bir eve girdi. Evden cep telefonu çalan şüpheli, iddiaya göre uyuşturucunun etkisiyle uyuyakaldı. Sabah saatlerinde yattıkları çatıdan inen ev sahipleri, odada uyuyan hırsızı görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

DHA

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