Hırsızlık suçundan her yerde aranıyordu! Saklandığı evde yakalandı
Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Y.Ç. (22), saklandığı evde yakalandı.
02 Kasım 2021, Salı 18:04 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘hırsızlık’ suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Y.Ç. isimli kadının yakalanması için çalışma başlattı.
Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'ndeki bir yakınının evinde saklandığı saptanan Y.Ç., düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Y.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA)
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