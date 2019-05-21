Hırsızlık şüphelisi rezidansta yakalandı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir evden ziynet eşyası ve otomobil çalınmasıyla ilgili aranan şüpheli İstanbul’da kaldığı rezidansta gözaltına alındı
Mart ayında İzmit’teki 3 evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve otomobil çalınmasıyla ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
TUTUKLANDI
Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerden C.G. (23) İstanbul’da bir rezidansta gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
DİĞER ŞÜPHELİ DE GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI
Aynı olaya karışan şüpheli A.C’nin (20) de başka bir suçtan Bursa’da gözaltına alındığı ve tutuklandığı öğrenildi.