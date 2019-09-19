Hırsızlık şüphelisi: Televizyon bozulmuştu, çalmak zorunda kaldım

Mayıs ayında Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi’nde bir daireye giren hırsızlar, televizyon ve tablet çaldı. Ev sahibinin ihbarı üzerine adrese gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evde inceleme yaptı, soruşturma başlattı.

TUTUKLANDI

Ekipler, 2 şüpheliden Z.Y.’yi geçen günlerde İstanbul´da yakalayarak gözaltına aldı. Z.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli H.A.U. (20) da İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

“ÇALMAK ZORUNDA KALDIM”

H.A.U.’nun ifadesinde, "Evde televizyon arızalanmıştı, çalmak zorunda kaldım" dediği belirtildi. H.A.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



