Hırslarını yenmiş bir adam; derin bilgelik öğretiyor

Venüs genel olarak da tıbbi astrolojide de iyicil olarak görülür. Sert etkileri yumuşatır, transit yaptığı gezegenlerin işleyişine denge getirir. Haritamızda hangi evden geçiyorsa, o ev konularıyla ilişkili şifalanma ya da müjdeler getirebilir. Bu hafta Venüs hem açılarıyla, hem yeniay haritasındaki pozisyonuyla etkili ve büyük iyicil Jüpiter ile de buluşuyor. Madalyonun diğer yüzünü unutmayalım yine de...

Hafta başından itibaren hissedeceğimiz Venüs-Uranüs karesi Venüs'ün dengeleme işlevinde çalkantılar olabileceğini gösteriyor. Venüs'ün bunun ardından Jüpiter ile kavuşması iyicil etkiler getiriyor tabii, ama Jüpiter'in de aşırılıklara kaçan bir yanı olduğunu unutmayalım. Venüs kan şekeri dengesi, hormon işlevleri, kandaki asit-baz ve elektrolit dengesi gibi denge işlevleriyle ilişkili olduğundan, bu hafta beslenmemizde aşırılıklara kaçmamaya, hem tuz, hem şeker hem de ağır gıdalar konusunda temkinli olmaya dikkat edelim.

Dolaşımı destekleyici önlemlere devam

Geçen haftaki yazımızda sabit nitelik baskınlığının etkilerinden bahsetmiştik. Aynı etkiler bu hafta da devam ediyor. Sabit baskınlığı düzenleme ve dengeleme konusunda yardımcı olabilir ama Venüs'ün dolaşım ile ilgili Kova burcundaki seyri toplardamarlarda akış sorunlarına karşı önlemlerimizi devam ettirmemiz gerektiğini de gösteriyor. Bacak ve ayaklarımızı sık hareket ettirmek, varis sorunumuz varsa uyanır uyanmaz bacaklarımızı biraz yükseğe kaldırıp varis çoraplarımızı bir an önce giymeye çalışmak akıllıca olacak. Yeniay da sabit bir burç olan Kova burcunda. Bu hafta kan dolaşımı sorunlarına karşı dikkatli olalım. Kan dolaşımını destekleyici step ya da yerinde koşma benzeri aktif hareketler yapmamız bizleri olası birçok sorundan koruyacak. Aşırıya kaçmayalım ama harekete alışkın değilsek kalbimizi de bedenimizi de yormayalım. Ev içinde odadan odaya gidip gelmek bile çözüm aslında. Ne yaparsak yapalım aşırıya kaçmayalım, kendimizi zorlamayalım bu hafta. Kendimizle barışık çözümler bulmaya çalışalım.

Kova yeniayı huzur mu getiriyor?

11 Şubat'ta şahit olacağımız yeniay Kova burcunun 23. derecesinde gerçekleşiyor. Yeniay haritasında Venüs-Jüpiter kavuşumunu da görüyoruz. Yeniaydaki Ay-Güneş ve Venüs-Jüpiter kavuşumunun orta noktasına Mars düşüyor aslında, başka bir deyişle Mars bu iki kavuşuma da uzaktan kare açı yapıyor. Ay, Güneş, Venüs ve Jüpiter ile Mars arasındaki sert açı uzak da olsa etkisini bir şekilde gösterebilir ama yeniayın "Sabian Sembolü" daha müjdeli bir haber veriyor.

Sabian sembolleri burç derecelerine duru görürler tarafından yüklenen anlamları özetleyen sembollerdir. Her derecenin bir sembolü vardır ve 23 derece Kova'nın sembolü ise şöyle:

"Hırslarını yenmiş bir adam deneyimlerince derin bilgelik öğretiyor"

Evet, Mars eyleme geçiren, aktive eden bir enerji. Tıbbi astrolojide de dokularda aşırı eylemi, iltihaplanmaları, enfeksiyonları ifade ediyor aslında. Sabian Sembolünde bahsedilen hırsı somutlaştırıyor sanki yeniay haritasındaki Mars ve yeniayda tüm bu etkileri yenebileceğimizin işareti veriliyor. Sabit baskınlığının bariz olduğu, ateş elementi enerjisinin eksik olduğu bu dönemde Mars açısı hareketlendiren, eyleme geçiren, hayati fonksiyonları engelleyici bir durgunluktan koruyan bir işlev üstleniyor. Özetle alışılmışın tersine yıkıcı değil, yapıcı anlamda bir aktiflik kazandırıyor Ay'ın, Güneş'in, Venüs'ün ve Jüpiter'in işleyişlerine...

Merkür-Mars karesi / Venüs-Merkür kavuşumu

Hafta ortasına doğru Merkür-Mars karesine şahit oluyoruz. Mars yine yapacağını yapıyor mu diyeceksiniz şimdi... Merkür geri gidiyor olduğu için Mars ile karesi işlevlerini biraz daha aksatabilir doğrusu. Solunum yolu enfeksiyonlarına, kazalara, sakarlıklara, özellikle el-kol bölgesi yaralanmalarına, zihin yorgunluğuna ve huzursuzluğa dikkat. Ama hemen telaşlanmayın, Venüs-Merkür kavuşumu yolda. Hafta sonuna doğru imdadımıza yetişip Merkür işlevlerinin düzelmesine yardım edecek görünüyor.

Ümitli bir yeniay yaşayacağız. Umduklarımızın çok daha iyisini bulacağımız, derin bilgelik kazanabileceğimiz hoş deneyimler getirsin. Sağlığımız, afiyetimiz eksilmesin, hasta olanlarımıza acil şifalar yetişsin.





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