Habertürk'ün Hırvat basınından Germanjak'a dayandırdığı habere göre, Bilic ile Fenerbahçe anlaştı ve bu anlaşma kısa süre içerisinde açıklanacak. Hatta anlaşmanın Çin'de sağlandığı, Bilic ve Fenerbahçe yöneticilerinin ilk görüşmeyi Çin'de yaptığı bildirildi.

53 yaşındaki teknik adam Beijing Guoan'da geçirdiği 1 yılda 22 maça çıktı v 1.5 puan ortalaması tutturdu.



