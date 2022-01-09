Futbol Hırvat basını da yazdı: Slaven Bilic, Fenerbahçe'de!

Hırvat basını da yazdı: Slaven Bilic, Fenerbahçe'de!

Futbol

Hırvat basını da yazdı: Slaven Bilic, Fenerbahçe'de!

Çin'den resmen ayrılan Slaven Bilic beklendiği üzere ülkesi Hırvatistan'a döndü. Fenerbahçe ile adı anılan Slaven Bilic için Hırvat basınında da iddialar ortaya atıldı.

09 Ocak 2022, Pazar 11:27 Son Güncelleme:
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Habertürk'ün Hırvat basınından Germanjak'a dayandırdığı habere göre, Bilic ile Fenerbahçe anlaştı ve bu anlaşma kısa süre içerisinde açıklanacak. Hatta anlaşmanın Çin'de sağlandığı, Bilic ve Fenerbahçe yöneticilerinin ilk görüşmeyi Çin'de yaptığı bildirildi.

53 yaşındaki teknik adam Beijing Guoan'da geçirdiği 1 yılda 22 maça çıktı v 1.5 puan ortalaması tutturdu.


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