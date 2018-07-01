Hırvatistan-Danimarka maç özeti
2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Hırvatistan, 1-1 tamamlanan maçta Danimarka'ya penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayarak çeyrek finalist oldu
2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Hırvatistan, 1-1 tamamlanan maçta Danimarka'ya penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayarak çeyrek finalist oldu
MAÇ ÖZETİ
Penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan Hırvatistan çeyrek finale yükseldi.
Uzatmaların ardından beraberlik yine bozulmadığı için maç penaltılara kaldı.
115.dk: Mathias Jorgensen gördüğü sarı kart nedeniyle bir dahaki maçta Danimarka adına sahaya çıkamayacak.
90.dk: Beraberlik bozulmadığı için maç uzatmalara gitti.
46.dk:Maçın hakemi Nestor Pitana ikinci yarıyı başlattı.
-İLK YARI SONA ERDİ-
4.dk: GOL! Hırvatistan 1-1 Danimarka
1.dk: Maçta erken GOL!! Hırvatistan 0-1 Danimarka
1.dk: Maç başladı
İLK 11'LER
Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovre, Vida, Strinic, Perisic, Rakitic, Modric, Brozoviz, Rebic, Mandzukic
Danimarka: Schmeichel, Kjaer, Knudsen, Christensen, Jorgensen, Dalsgaard, Delaney, Eriksen, Braithwaite, Poulsen, Cornelius