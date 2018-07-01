Hırvatistan-Danimarka maç özeti

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Hırvatistan, 1-1 tamamlanan maçta Danimarka'ya penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayarak çeyrek finalist oldu

01 Temmuz 2018, Pazar 21:00 Son Güncelleme:
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Hırvatistan-Danimarka maç özeti

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Hırvatistan, 1-1 tamamlanan maçta Danimarka'ya penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayarak çeyrek finalist oldu

MAÇ ÖZETİ

Penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan Hırvatistan çeyrek finale yükseldi.

Uzatmaların ardından beraberlik yine bozulmadığı için maç penaltılara kaldı.

115.dk: Mathias Jorgensen gördüğü sarı kart nedeniyle bir dahaki maçta Danimarka adına sahaya çıkamayacak.

90.dk: Beraberlik bozulmadığı için maç uzatmalara gitti.

46.dk:Maçın hakemi Nestor Pitana ikinci yarıyı başlattı.

-İLK YARI SONA ERDİ-

4.dk: GOL! Hırvatistan 1-1 Danimarka 

1.dk: Maçta erken GOL!! Hırvatistan 0-1 Danimarka 

1.dk: Maç başladı

İLK 11'LER

Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovre, Vida, Strinic, Perisic, Rakitic, Modric, Brozoviz, Rebic, Mandzukic

Danimarka: Schmeichel, Kjaer, Knudsen, Christensen, Jorgensen, Dalsgaard, Delaney, Eriksen, Braithwaite, Poulsen, Cornelius

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