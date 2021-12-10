AB dönem başkanlığını yürüten Slovenya'nın İçişleri Bakanı Ales Hoj, kararı duyurduğu basın toplantısında, "Hırvatistan bunun için hazır" ifadelerini kullandı. Avrupa Komisyonu 2019 yılında Hırvatistan'ın tüm kriterleri karşıladığını bildirmişti.

AFP'nin bildirdiğine göre, toplantı ardından yapılan açıklamada, tüm kriterleri karşıladığı kararlaştırılan Hırvatistan ile ilgili nihai kararın daha sonraki bir tarihte alınacağı belirtildi.

STRATEJİK HEDEFLERE YAKLAŞILDI

Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Božinović, Twitter'da yaptığı paylaşımda söz konusu kararın ülkesinin stratejik hedeflerine daha da yaklaştırdığını söyledi.

Schengen Bölgesi'ni oluşturan Avrupa ülkesi vatandaşları, bölge içerisinde pasaportsuz ve vizesiz olarak seyahat edebiliyor. Ayrıca diğer ülke vatandaşları da, bu bölge ülkelerinden alacağı vize ile yine Schengen Bölgesi ülkelerinde seyahat imkanına sahip olabiliyor.

Sloven Bakan Hoj, yaptığı açıklamada, "Bence Hırvatistan'ı tebrik ve de bu önemli başarıya katkıda bulunan herkese teşekkür etmek için doğru bir zaman" ifadelerini kullandı.

Bunun Zagreb yönetiminin Schengen Bölgesi'ne girişinin ilk adımı olduğunu söyleyen Hoj, "Diğer adımların da kısa süre içerisinde atılacağına inanıyorum. Bu özellikle Slovenya ve Hırvatistan vatandaşları için faydalı olacak çünkü aramızdaki sınır ortadan kalkacak" diye konuştu.

Hırvatistan'ın Schengen Bölgesi'ne dahli ile birlikte ülkenin turizmden daha fazla faydalanması da muhtemel olacak.