Dünya Hırvatistan'daki deprem can aldı

Hırvatistan'daki deprem can aldı

Dünya

Hırvatistan'daki deprem can aldı

Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde can kaybı 5'e yükseldi.

29 Aralık 2020, Salı 21:19 Son Güncelleme:
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Hırvatistan medyasına açıklama yapan Glina Belediye Başkanı Stjepan Kostanjevic, depremin merkez üssü Petrinja'ya yakın beldelerinde 4 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşıldığını ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Daha önce de Petrinja'da bir kız çocuğunun depremde hayatını kaybettiği açıklanırken, çok sayıda yaralının da civardaki hastanelere sevk edildiği bildirildi. Depremden etkilenen Petrinja ve Sisak şehirlerinde çok sayıda bina yıkılırken, araçlar da zarar gördü.

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Deprem başkent Zagreb'de de hissedildi

Hırvatistan hükümeti, evlerini kaybeden hiç kimsenin açıkta kalmayacağını belirterek, yardım ve destekleri için uluslararası kuruluş ve ülkelere teşekkür etti.

Petrinja'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) hastaların tedavi gördüğü hastanede de hasar oluştuğu ifade edilirken, buradaki hastaların orduya ait helikopterle başkent Zagreb'deki hastanelere sevk edileceği bildirildi.

Petrinja ve Sisak'a giriş ve çıkışlarda yoğunluk yaşanıyor, depremin hissedildiği başkent Zagreb'de de panik havası devam ediyor.

AA

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