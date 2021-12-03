Türkiye Hisarcık’ta köy camisinde korkutan yangın

Hisarcık’ta köy camisinde korkutan yangın

Türkiye

Hisarcık’ta köy camisinde korkutan yangın

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Halifeler köyü camisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

03 Aralık 2021, Cuma 21:35 Son Güncelleme:
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Hisarcık ilçesine bağlı Halifeler köyünde bulunan camide akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın mahalline Hisarcık Belediyesi İtfaiye ekipleri ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu arada dumanları fark eden köylülerin yangın vanasına hortum takarak müdahalesi yangının büyümesini önledi. Daha sonra gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle cami içerisinde ve çatıda hasar meydana geldi. Köy Muhtarı Mehmet Deniz, akşam saatlerinde camiden duman çıktığını gören bir vatandaşın haber vermesi sonucu cami yakınında bulunan yangın hidratına hortum takarak itfaiye gelinceye kadar yangını söndürmeye çalıştıklarını söyledi. Deniz, "Yangın büyük ihtimalle elektrik kontağından çıktı. Çünkü 15-20 dakika sonra içeride elektrik saati patladı" dedi.

Bu arada Kaymakam Didem Dinç Özay ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İHA

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