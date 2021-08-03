Türkiye Hisarönü Mahallesi'nde korku dolu anlar! 'Yere yatarak hıçkıra hıçkıra ağladık'

Hisarönü Mahallesi'nde korku dolu anlar! 'Yere yatarak hıçkıra hıçkıra ağladık'

Türkiye

Hisarönü Mahallesi'nde korku dolu anlar! 'Yere yatarak hıçkıra hıçkıra ağladık'

Muğla Marmaris'in Hisarönü mahallesinde devam eden orman yangınında ekiplerin müdahalesi ile son anda evi yanmaktan kurtulan Mesut Akgül, sevinç gözyaşları döktüklerini, doğanın yok oluşuna ise üzüldüklerini ifade etti.

03 Ağustos 2021, Salı 13:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Mesut Akgül, evinin önünde yangının çıktığı günden bu yana babasıyla yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini söyledi. Alevlerin dün akşam evlerinin bulunduğu bölgeye yaklaşmasıyla, ilk önce anne ve babasını evden çıkardığını ve yakınlarının yanına götürdüğünü anlatan Akgül, şöyle konuştu:

"Burada herhalde cehennemden bir önceki evreyi yaşadık. Alevler 5 metre yanımıza kadar geldi. İtfaiye dahil olmak üzere herkes tahliye kararı verdi ama sonuna kadar mücadele ettik. Biz uzaklaştıktan sonra helikopter üst üste 2 kere sorti yaptı. 50 metre ileride bekleyen İstanbul İtfaiyesi bölgeye müdahale etti. Yaklaşık 70 evi yanmaktan kurtardılar."

Akgül, evlerin yanmaması için herkesin seferber olduğunu dile getirdi.

Orman yangınına helikopterlerle havadan çok müdahale edildiğini aktaran Akgül, "Helikopterlerin ne çok işe yaradığını alçak yerlerde gördük. Dün evimizi kurtardıktan sonra yere yatarak hıçkıra hıçkıra ağladık. Doğanın yok oluşuna üzüldük." şeklinde konuştu.

AZERBAYCAN'DAN GELEN DESTEK DUYGULANDIRDI

Akgül, yangına müdahale etmek için Azerbaycan'dan gelen itfaiyecilerin alevlerle mücadelesinin kendisini çok etkilediğini anlattı.

Azerbaycanlı itfaiyecilerin gözlerinin çok kara olduğunu kaydeden Akgül, "Hortumu kapan 3-5 metre alevin içine giriyor ve canla başla mücadele ediyor. Azerbaycanlı itfaiyecilerin ayrıca bayrak sevgilerine de hayran kaldım. Evlerin bahçelerdeki tüm Türk bayraklarını toplayarak gittiler. Bir bayrağın yanmasına bile müsaade etmediler." diye konuştu.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yangın üzerinden kavga yakışmıyor
Hakan Çelik
Murat Çelik
Hep birlikte mücadele edeceğiz
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Taliban’ın dönüşü ve Afgan kadınları…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Banu Şen
Siz Çeşme'yi sadece turizm cenneti mi bilirdiniz? Çeşme'den artık sakız damlıyor
Banu Şen
Şirin Sever
Felaket içinde felaket yaşamak bizimkisi…
Şirin Sever
Murat Gülderen
Teknoloji devlerinin CEO'larından altın öneriler
Murat Gülderen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Datça'daki yangına ilişkin soruşturma tamamlandı! 3 adet torpil bulundu