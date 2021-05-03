Hisseden balonlar (OYUN)

MALZEMELER

Renkli balonlar ve keçeli Kalem / Yaş: 3-5

NASIL OYNANIR?

Bir yetişkinin yardımıyla şişirilen balonların üzerine, aklınıza gelen duygu ifadelerini çizin. Balonlar hazır olduğunda ister çalan bir müzikle ister müzik olmaksızın havaya savurduğunuz balonlardan bir tanesini yakalamaya çalışın. Elinizde kalan balonun duygusunun ne olduğuna bakın ve neden öyle hissettiğine dair tahmin yürütmeye çalışın.