Hisseden balonlar (OYUN)
Bu oyunu oynarken çocuğunuzun ‘duygular ve durumlar’ arasında kurduğu bağlantılara yardım edecek ve onun duygularını keşfetmesine yardımcı olacaksınız.
03 Mayıs 2021, Pazartesi 13:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
Renkli balonlar ve keçeli Kalem / Yaş: 3-5
NASIL OYNANIR?
Bir yetişkinin yardımıyla şişirilen balonların üzerine, aklınıza gelen duygu ifadelerini çizin. Balonlar hazır olduğunda ister çalan bir müzikle ister müzik olmaksızın havaya savurduğunuz balonlardan bir tanesini yakalamaya çalışın. Elinizde kalan balonun duygusunun ne olduğuna bakın ve neden öyle hissettiğine dair tahmin yürütmeye çalışın.